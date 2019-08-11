Михаил Грушевский: "Локомотив" набирает просто неприличное количество очков за счёт судей

Известный актёр, юморист и болельщик ЦСКА Михаил Грушевский в интервью для Rusfootball.info прокомментировал матч "армейцев" против "Сочи" (0:0), а также высказал своё мнение по теме судейских скандалов на старте розыгрыша Премьер-Лиги.
- Об игре:
Ничейный результат вполне справедлив. Первый тайм у ЦСКА совсем не получился, и 0:0 после первых 45-ти минут - это ещё хороший результат, учитывая имевшиеся моменты у "Сочи". В целом, нужно отметить, что "Зенит-4" вышел как на последний бой, используя в том числе и не футбольные методы.
Мешков, на мой взгляд, несколько раз закрывал глаза на грубую игру сочинцев, при этом же умудрился показать при первом же фоле ЦСКА, который случился у чужой штрафной, жёлтую Облякову. Далее случился чудовищный эпизод с очень грубым фолом на Сигурдссоне, который тянул на "розовую" карточку, как принято сейчас говорить в интернете. Я не настаиваю что это красная карточка, но очевидная жёлтая - без сомнений. Исландец, возможно, пропустит дерби, это тоже довольно серьёзное следствие фола.
Первый тайм ЦСКА сыграл неудачно, гости выглядели лучше и имели моменты. Во втором тайме "армейцы" вернулись к схеме с тремя центральными защитниками, и моменты у наших ворот уже не создавались. ЦСКА не феерил в атаке, и необходимо отметить блестящую игру в обороне в исполнении "Сочи". В концовке начался навал, и в компенсированное время в штрафной гостей наотмашь и акцентированным ударом локтем Миладинович попадает в нос Чалову... лужа крови, Фёдор лежит, а Мешков не видит, ни один арбитр не видел! А это было: пенальти, прямая красная и многоматчевая дисквалификация для защитника "Сочи", и это жирная "двойка" трусливо поступившего Мешкову! У Чалова разбито лицо, но странным это арбитру не показалось! И очевидно, что ВАР помог бы судье принять правильное решение.
Сейчас складывается чемпионат с очень странными условиями: в одних матчах есть ВАР, дающий возможность выйти на истину, а другие матчи обслуживаются без этой системе. И получается, что одни клубы добирают очки при помощи судейских ошибок, а другие нет. ЦСКА не в первый раз в этом сезоне сталкивается с элементами предвзятости и недоброжелательного отношения со стороны судей. Назревает скандал, и в итоге получится так, что всему судейскому корпусу и главе департамента мало не покажется.
Мой рецепт избежания повторений подобных инцидентов прост: повсеместный ВАР! Эта система помогла бы определить жуткий фол на Чалове и, возможно, ЦСКА выиграл бы этот матч благодаря пенальти. Хоть на победу мы и не наиграли сегодня, но 11-метровый был бы справедливым! А в итоге мы имеем нечестную турнирную таблицу, судейство, преференции отдельных команд в плане судейства, систематические косяки арбитров и очевидные их предвзятости! Выход из этого беспредела исключительно в тотальном ВАР! Только это поможет избежать того, что постоянно происходит с ЦСКА, произошло один раз со "Спартаком", может произойти и с "Динамо"...
Наслаждается пока "Зенит", у этой команды и без того есть сразу несколько филиалов в Премьер-Лиге, которые дают бой конкурентам, но перед самими питерцами выглядят для них довольно комфортно. Хотя и без всех этих условий "Зенит" и так силён, это очень сильная команда с очень хорошим подбором футболистов.
Да здравствует ВАР! Безусловно, система не является панацеей от всех проблем, но обвинений в предвзятости и жульничестве точно станет заметно меньше. А пока у нас очень нечестный чемпионат с нечестной таблицей. И если к осени мы не подойдём с тотальным ВАР, мы получим очень лукавый чемпионат, который можно будет назвать "первенство "Зенита" по футболу".
- О судействе:
Мне кажется, что для только что стартовавшего сезона уже очень много судейских ошибок, находящихся на грани предвзятости. Постоянно об арбитрах говорят в матчах с участием "Спартака". Этой команде помешал судья в игре с "Тамбовом", но до этой встречи арбитры часто принимали сторону "красно-белых" в самых спорных эпизодах, а через какое-то время принятое в пользу "Спартака" решение признавалось официально ошибкой.
И в матче "Спартак" - "Динамо" была очередная вопиющая ошибка в пользу команды Кононова. И "Спартаку" это не идёт на пользу, поскольку вокруг команды постоянно возникает истерика, она и без этого переживает сложный период, но всё усугубляется ощущением очень многих людей, что "красно-белых" тянут за уши. Опять же, в матче с "Тамбовом" судейство было против "Спартака", но в трёх других играх судейство было настолько в пользу "Спартака", что это создаёт очень напряжённую обстановку вокруг клуба.
Думаю, арбитрам крайне необходимо обслуживать матчи "Спартака" очень внимательно, свистеть то что есть, видеть нарушения со стороны спартаковцев и против спартаковцев. Иначе эта команда будет проводить весь сезон в атмосфере гнетущей истерики, и это пойдёт во вред как "Спартаку", так и всему первенству.
Вообще же чемпионат России стартовал плохо! Он только начался, а разговоров о влиянии судейства и работы ВАР больше, чем разговоров о самом футболе. Это очень плохо! Других судей у нас нет, поэтому нужно исходить из имеющейся судейской команды, и нужно чтобы она выступала как участник соревнований, который тоже стремится показать хороший результат. Иначе позор покроет их таким плотным слоем... судейство в очень многих матчах - это полный крах судейской структуры! И ни одна команда не извлечёт из этого выгоды, даже "Спартак", в пользу которого ошибались в большинстве проведённых матчей. Несмотря на имеющиеся у "Спартака" лишние очки в турнирной таблице, выгоды из этого в глобальном смысле команда не получит.
И меня очень смущает судейская линия, связанная с "Локомотивом". Уважаемый Юрий Сёмин в течение матчей регулярно орёт на арбитров, что стало уже привычной практикой. Учитывая его авторитет в отечественном футболе, возможно, ему позволено больше чем остальным, но на это неприятно смотреть, хоть он всегда себя так и вёл.
Однако фактор Сухины... я недавно прочёл его интервью - всё это чудовищно! Пусть он не держит за идиотов болельщиков всех клубов, включая "Локомотива". Я настаиваю, что если бы не ВАР - ЦСКА не обыграл бы "железнодорожников" в недавнем матче, пенальти без ВАР не поставили бы. И "Локомотив" сейчас самая одиозная команда с точки зрения судейства. В течение долгого времени по этой теме главным раздражителем является "Локомотив". Они набирают просто неприличное количество очков за счёт судей.
"Локомотив" должен понимать, что использовать Сухину не просто в структуре клуба где-то в офисе, а на скамейке запасных, откуда он встаёт, подходит к судьям и что-то им выговаривает... это позор! Это просто позор! И позор это не только "Локомотива", но и судейского корпуса. Не должен недавно завершивший карьеру арбитр сидеть на скамейке одной из команд и что-то подсказывать действующим судьям, выбегая к ним по команде Сёмина.
И что теперь получается? Мы должны думать о том, что Сухина будучи арбитром симпатизировал "Локомотиву" и помогал этой команде? Мы должны все матчи "железнодорожников" при судействе Сухины пересматривать сейчас? Что думать о всей этой ситуации? Очень кривая и постыдная история для всего "Локомотива". Причём команда-то у них хорошая, трудовая, по-спортивному злая, наглая, с хорошими футболистами... но команда просто является адским раздражителем для всех! Это жуть что они вытворяют со своим Сухиной! Мне кажется, что кричащего и прыгающего на бровке Сёмина вполне достаточно для оказания давления на судей. Присутствие же Сухины привносит дурной вкус во все набранные "Локомотивом" очки. Практически после каждого матча этой команды вспоминают о Сухине. Это ужасно и уродливо! Это вызывает большие вопросы и сомнения!
Михаил Грушевский: "Локомотив" набирает просто неприличное количество очков за счёт судей
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