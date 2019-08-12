- Теоретически КДК может рассмотреть эпизод с ударом Миладиновича в лицо Чалову. Нужно понять, кто из арбитров что видел в этом эпизоде.
К концу дня мы определимся с повесткой дня, тогда все и будет окончательно ясно, - приводит слова Григорьянца Sport24.
Напоминаем, что арбитр Мешков не обратил внимания на этот эпизод.
Артур Григорьянц: КДК может рассмотреть эпизод с ударом Чалова
Глава Контрольно-дисциплинарной комиссии РФС Артур Григорьянц прокомментировал эпизод на последних минутах матча ЦСКА - "Сочи", в котором защитник гостей Миладинович в своей штрафной разбил лицо нападающему ЦСКА Чалову
Фото: ТАСС
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