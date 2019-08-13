Защитник "Сочи" Иван Миладинович был вызван на заседание Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) из-за инцидента с нападающим московского ЦСКА Федором Чаловым в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Во время встречи российских команд защитник «Сочи» нанесен форварду удар в нос. Судья оставил этот эпизод без внимания. Позднее "армейцы" заявили, что у Чалова перелом носа со смещением.
Защитника "Сочи" Ивана Миладиновича вызвали на заседание Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) для рассмотрения эпизода его столкновения с нападающим ЦСКА Федором Чаловым в мате 5-го тура РПЛ.
RT
Защитника "Сочи" вызвали на заседание КДК из-за эпизода с Чаловым
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