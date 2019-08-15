Президент "Арсенала" Гурам Аджоев не имеет претензий к работе руководителя департамента судейства и инспектирования РФС Александра Егорова.
"Конечно, можно и обсуждать вопросы арбитража, но делать это без лишних эмоций, истерик и с уважением. Бывает, что рефери лучше справляется со своими обязанностями, бывает хуже, но глобальных претензий к профессиональной деятельности Александра Егорова у нас нет. Более того, считаю, что по сравнению со своими предшественниками он делает свою работу гораздо лучше.
Могу уверенно сказать, что арбитры ошибаются и в европейских чемпионатах, и в матчах Лиги чемпионов или Лиги Европы", - цитирует Аджоева "Р-Спорт".
Гурам Аджоев: арбитры ошибаются и в европейских чемпионатах, и в матчах Лиги чемпионов
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