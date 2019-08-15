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Алексей Сутормин: надо активнее действовать впереди, больше брать игру на себя

Полузащитник "Зенита" Алексей Сутормин рассказал о своей адаптации в клубе.

"Мы хорошо начали чемпионат, лидируем в турнирной таблице и почти не теряем очков. Есть еще над чем работать, чтобы улучшить игру, но уверен, будем прибавлять дальше.

Я уже привык к партнерам по средней линии. Надо еще только активнее действовать впереди, больше брать игру на себя. В любом случае останавливаться на достигнутом не собираемся и к ближайшему матчу, как и ко всем остальным, относимся со всей серьезностью", - цитируют Сутормина "Известия".


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Теги: Сутормин Зенит
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