Гус Тил: нельзя сравнивать меня с Промесом

Полузащитник "Спартака" Гус Тил рассказал о Квинси Промесе, который ранее выступал за московский клуб. Оба футболиста играют в сборной Голландии.— Отдельного разговора с ним на эту тему у нас не было. Но знаю, что у него здесь было прекрасное время. И что спартаковские болельщики по-прежнему его очень любят. Мы пересеклись в сборной Голландии, и он подтвердил, что в России ему было просто здорово.— Может, это и так, но нельзя же говорить, что все голландские футболисты играют одинаково! У каждого — своя судьба, свой характер, и то, что у одного в той или иной команде получилось, совершенно не означает, что обязательно получится и у другого. Нельзя сравнивать меня с Промесом, у нас совершенно разные и амплуа, и характеры, и стили игры.