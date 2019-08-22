Сергей Семак: футбол - это эмоции, ошибки, какие-то проступки, в том числе с моей стороны

- Прокомментируйте решение КДК, из-за которого пропустите матч с "Уфой". Стало ли оно неожиданным для вас?
- Неожиданным не стало. Что касается реакции, то ожидаемо. Есть регламент, есть закон, поэтому принимаем наказание. Будем готовиться к игре, работать. В общем, делать то, что должны, - заниматься прямыми обязанностями.
- В команде много травмированных и тех, кто только восстановился. Все ли смогут сыграть в Уфе, учитывая, что там искусственное поле? Кто точно не полетит на матч?
- Все полетят, все будут готовиться к игре, никаких проблем и противопоказаний нет. Есть те, кому нежелательно, но будем соизмерять степень риска. Нет такого, что кто-то не может играть на искусственном поле. Конечно, всегда непросто перепрыгивать с одного поля на другое, но условия равны для всех команд. Точно не сыграют Дриусси и Малком. Шатов начинает заниматься в общей группе.
- Вам "Уфа" знакома. Чего от нее ожидать в эту субботу?
- Команда играет организованно, дома играет хорошо, обыграли "Ростов". Есть игроки, которых я не знаю, но большинство игроков знаю. Есть игроки с хорошо поставленным ударом, есть быстрые игроки, которые могут убежать. В остальном все друг друга изучили и все понимают, у кого где сильные и слабые стороны.
- Кто будет исполнять ваши функции во время игры с "Уфой"? Жирков не готов играть все 90 минут?
- Много причин в совокупности, которые мы рассматриваем прежде чем определиться со стартовым составом. Принимаем решение непосредственно перед матчем. Понимаем возможности Юры. Конечно, должны иметь игрока, который может выйти на разные позиции или перестроиться по ходу матча. Ни капли не сомневаемся в его возможностях. Что касается функционального состояния, то он готов, конечно. Если брать его родную позицию левого защитника, то там играет Дуглас Сантос. Претензий к нему тоже абсолютно нет. Бережем, с одной стороны, понимаем, что когда нужно, то он выйдет и сыграет. А поводу того, сколько, где и когда, то решение будем принимать непосредственно перед игрой.
Кто будет исполнять мои функции? Решим. Послезавтра все увидим.
- Всю неделю обсуждался матч с "Ахматом". В связи с его неоднозначностью и судейством, был ли трудный психологический момент при подготовке к "Уфе"? Или вы сразу же забыли обо всех перипетиях?
- Абсолютно никаких проблем нет. Сразу же забыли. Футбол - это эмоции, ошибки, какие-то проступки, в том числе с моей стороны. Все в нормах закона. Наше дело — работать и готовиться к следующему матчу. Да, не выиграли. Моменты создаем, но не забиваем. Будем работать над игрой и реализацией.
- Сегодня день рождения у Дзюбы. Успели его поздравить и что пожелали?
- У нас одинаковое отношение ко всем игрокам, стараемся создавать условия равенства для всех. Будет такое же поздравление, как и обычно. Еще не успел его поздравить лично, он обычно приезжает одним из последних.
Rusfootball.info
Сергей Семак: футбол - это эмоции, ошибки, какие-то проступки, в том числе с моей стороны
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак в преддверии матча с "Уфой" на пресс-конференции ответил на вопросы журналистов.
Фото: ФК "Зенит"
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