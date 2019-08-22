Сергей Семак: футбол - это эмоции, ошибки, какие-то проступки, в том числе с моей стороны

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак в преддверии матча с "Уфой" на пресс-конференции ответил на вопросы журналистов.

Фото: ФК "Зенит"