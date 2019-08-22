Михаил Галактионов: обсудили с Черчесовым вызов Чалова и Облякова в молодежную сборную

Старший тренер молодежной сборной России (игроки не старше 1998 года рождения) Михаил Галактионов прокомментировал состав команды на матчи отборочного этапа к Евро-2021 против Сербии (Саранск, 6 сентября, 19:00 мск) и Болгарии (София, 10 сентября, 20:30 мск).— В рамках подготовки к старту отборочного цикла Чемпионата Европы-2021 молодежная сборная России нового созыва провела два учебно-тренировочных сбора — в марте в Испании и в конце мая — начале июня в Австрии. Надеюсь, что проделанная на сборах работа поможет нам в преддверии отборочных игр.Сейчас самое главное, чтобы все вызванные футболисты прибыли в расположение сборной здоровыми, без травм. Мы продолжаем изучать соперников по ближайшим матчам, готовим информацию для игроков. В официальных матчах нам нужно предстать единым, боеспособным коллективом.— Перед тем как объявить состав, мы проговорили со Станиславом Черчесовым все моменты по игрокам молодежной сборной, которые являются также кандидатами в национальную команду. Прежде всего, речь идет о Федоре Чалове и Иване Облякове, которые в июне находились в расположении главной команды страны. Сейчас ситуация является принципиально другой.Молодежная сборная стартует в отборочном цикле Чемпионата Европы-2021, это уже официальные матчи. Принцип тренерского штаба Станислава Черчесова заключается в том, что в таких ситуациях в национальную команду приглашаются игроки, которые имеют в ней стабильное место в основном составе. Так было в прошлом цикле с Головиным, а позапрошлом — с Зобниным и Миранчуком. Поэтому было принято решение, что в сентябре они будут вызваны в молодежную сборную.Помимо этого, есть группа игроков, которая не смогла подойти в оптимальном состоянии к началу сентябрьского сбора. Данил Круговой только начал работать с ограничениями после травмы, Максим Глушенков не готов, а Михаил Лысов получил повреждение на тренировке в клубе. Все они пропустят ближайший сбор команды, но в будущем мы, естественно, рассчитываем на них. В то же время, выздоровел и набрал форму Константин Кучаев, которого мы впервые вызвали в молодежную сборную. Кучаев — качественный игрок, который усилит конкуренцию внутри команды и поможет нам в играх европейской квалификации.— Не раз подчеркивал, что у Сербии очень крепкая, атлетичная, мобильная команда, в которой собраны яркие личности. Нам предстоит провести очень тяжелый матч. Но это домашняя игра, мы надеемся на поддержку болельщиков и рассчитываем позитивно начать отборочный цикл. Удачный старт зарядит команду уверенностью на всю квалификацию.— Мы давно знаем ребят, собранных в команде, ведем их с уровня младших юношеских сборных, прошли с ними самые разные этапы. Мы отлично осведомлены об их сильных и слабых сторонах. Самое главное для нас — быть вместе, объединиться ради достижения амбициозной цели и работать изо всех сил, внося свой личный вклад в общее дело.