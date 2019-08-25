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Гус Тиль: фанаты "Спартака"? Они сумасшедшие (видео)

Оформивший победный гол в матче против "Крыльев" полузащитник "Спартака" Гус Тиль прокомментировал свои ощущения после матча седьмого тура
Фото: Rusfootball.info
- В первом тайме мы играли лучше, но у "Крыльев" был тот самый момент, которым они воспользовались. Это было дерьмово для нас.

Во втором тайме мы повернули игру в свою сторону. Я счастлив, что смог забить победный гол.

Легко ли удалось перестроиться после пропущенного гола? Я не думаю, что нужно было что-то в своей голове переворачивать. Мы хорошо играли. У Шюррле был отличный момент. Забей он, и мы бы повели в счёте.

- Джикия сказал, что первые голы Ларрсона и Тила это простава. Когда она будет?

- Я не знаю ещё. Даже не знаю, куда их вести, с Москвой не знаком ещё.

Ощущение из-за того, что не мог помочь команде в Лиге Европы? Всегда нервничаю, когда приходится смотреть футбол с трибуны. Это сложнее, чем быть на поле. Любой футболист хочет быть на поле. Но есть то, что есть.

- Как вам фанаты "Спартака"?

- Они сумасшедшие.

- Вы, наверное, не видели такого дерби (речь о матче с ЦСКА в прошлом туре - прим. Rusfootball.info) прежде в жизни?

- Это правда. Помогла ли нам с Джорданом свежесть из-за того, что мы пропускали игру в Лиге Европы? Я не знаю, как себя остальные чувствуют. Я себя чувствую свежим, - приводит слова игрока корреспондент Rusfootball.info Роман Гуськов.



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Теги: Тиль Спартак Крылья Советов Rвидео
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