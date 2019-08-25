Гус Тиль: фанаты "Спартака"? Они сумасшедшие (видео)

Оформивший победный гол в матче против "Крыльев" полузащитник "Спартака" Гус Тиль прокомментировал свои ощущения после матча седьмого тура

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- В первом тайме мы играли лучше, но у "Крыльев" был тот самый момент, которым они воспользовались. Это было дерьмово для нас.Во втором тайме мы повернули игру в свою сторону. Я счастлив, что смог забить победный гол.Легко ли удалось перестроиться после пропущенного гола? Я не думаю, что нужно было что-то в своей голове переворачивать. Мы хорошо играли. У Шюррле был отличный момент. Забей он, и мы бы повели в счёте.- Я не знаю ещё. Даже не знаю, куда их вести, с Москвой не знаком ещё.Ощущение из-за того, что не мог помочь команде в Лиге Европы? Всегда нервничаю, когда приходится смотреть футбол с трибуны. Это сложнее, чем быть на поле. Любой футболист хочет быть на поле. Но есть то, что есть.- Они сумасшедшие.- Это правда. Помогла ли нам с Джорданом свежесть из-за того, что мы пропускали игру в Лиге Европы? Я не знаю, как себя остальные чувствуют. Я себя чувствую свежим, - приводит слова игрока корреспондентРоман Гуськов.