Председатель судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Николай Левников прокомментировал новость о том, что ФИФА планирует заменить боковых арбитров в футболе на роботов.
"Компьютер сможет определить лишь положение футболиста, а не то, вмешивается ли он в игру, пытается ли оказать влияние на соперника, какую выгоду извлекает. А ведь именно это и считается нарушением правил. Я выступаю за применение системы во избежание ключевых ошибок рефери, а не для определения миллиметрового офсайда.
Они нужны для игр роботов, а не людей. Мне кажется, чем больше в футболе будет применяться подобных технологий, тем менее интересным он станет для болельщиков", — цитирует Левникова "RT на русском".
Николай Левников: технологии нужны для игр роботов, а не людей
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