Станислав Черчесов: сделали 50 британских виз, чтобы перестраховаться

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов перед матчами отборочного раунда к чемпионату Европы — 2020 с Шотландией и Казахстаном рассказал, что национальная команда сделала 50 британских виз, а также поведал о ситуации с третьим голкипером сборной, которым стал Сослан Джанаев.— Нет, мы сделали около 50 виз. Не дай бог что-то случится, а эти визы просто так не сделаешь. Мы должны быть подстрахованы, поэтому сделали так много виз.— Не было никаких сомнений. Беленов был в хорошем состоянии, особенно последние два матча. Если бы Шунин не получил травму, то даже не знаю, кого бы вызвали. У Беленова, кстати, тоже была виза, сделали на всякий случай.