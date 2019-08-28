Директор "Локомотива" по связям с общественностью Кирилл Брейдо заявил, что полузащитники команды Алексей и Антон Миранчуки не будут проданы до конца текущего трансферного окна.
"В конце каждого трансферного окна увеличивается количество слухов и сплетен. Многие из них появляются из ничего и абсолютно не имеют под собой никаких оснований. Хотя интерес к братьям действительно присутствует.
Хотелось бы успокоить болельщиков: Миранчуки никуда сейчас проданы не будут. Об этом генеральный директор сказал еще полторы недели назад. Ничего не изменилось.
Сами братья хотят попробовать свои силы в Европе, и клуб заинтересован в развитии футболистов. Также как и в полноценной интеграции в европейский рынок и финансовой стабильности.
Но сейчас все мысли о Лиге чемпионов, ни о каком уходе братьев Миранчуков в нынешнее трансферное окно говорить не приходится", - цитирует Брейдо Sport24.
"Локомотив": ни о какой продаже братьев Миранчуков в нынешнее трансферное окно говорить нельзя
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