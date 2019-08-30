Полузащитник "Краснодара" Жигулев может перейти в ереванский "Арарат"

Полузащитник "Краснодара" Илья Жигулев может продолжить карьеру в ереванском "Арарате".



Фото: ФК "Краснодар"

23-летний игрок — воспитанник академии "быков".Предыдущие два сезона футболист провел в аренде в "Тосно" и "Урале" соответственно. В его активе 23 матча за "Краснодар" и ни одного результативного действия. Действующий контракт хавбека с клубом истекает в июне 2021 года.