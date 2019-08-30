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Владимир Полуяхтов: нам не хватает очков, поэтому и рискуем

Защитник "Крыльев Советов" Владимир Полуяхтов высказался об игре с "Динамо" (0:0).
Фото: Rusfootball.info
- Показалось, что сегодня никто не заслужил победу.

- Я бы не сказал. У нас было больше моментов, подходов. И желания забить было больше. В последние минуты не сидели в обороне, не пытались удержать счёт, играли на победу.

- Не было риском в последние минуты убирать Гацкана и идти в атаку?

- Думаю, все равно нам не хватает очков, поэтому и рискуем в таких ситуациях. Если бы забили, риск был бы оправдан.

- Лучше сыграть одну победу в трех матчах, чем три ничьих. Правильно понимаю философию "Крыльев"?

- Ну не знаю. Про себя и оборону могу сказать, что это большой плюс сыграть "на ноль". Если не пропускаем, мы и игроки атаки начинаем раскрепощённо действовать.

- Сегодня была такая игра, что могли и проиграть. Момент у Грулёва был, штрафной в конце... Почему допускали такие моменты, в чем причина ошибок, которые допускали?

- Момент с Грулёвым в первом тайме? Мы расположились в широких позициях, произошла ненужна потеря. Хотели точно сыграть, рисковали. Что касается штрафного у наших ворот, то мы играли в два нападающих, убрав одного опорника. Опять же рисковали, должен был быть на поле опорный. Поэтому мне пришлось возвращаться и фолить до штрафной.

Ругали ли за фол? Блин, мне показалось, что надо было фолить, я не успевал, и он мог прокинуть. Специально хотел до штрафной [остановить соперника].

- Анюков что-то Тимофееву говорил, мол, не нужен фэйр-плей, нужно гнать вперед. Это эмоции или такой заряд на победу?

- Заряд на победу. Там на самом деле был игровой момент. Ничего страшного не было. Саша правильно сказал продолжать игру. Это заряд в первую очередь.

Разговоры в раздевалках на повышенных тонах? Да нет, нормально. Мужской разговор, - приводит слова игрока корреспондент Rusfootball.info Иван Долинин.


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Теги: Полуяхтов Крылья Советов Динамо
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