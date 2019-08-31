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Бывший вратарь "Локомотива" и "Краснодара" Фильцов перешел в белорусский клуб

Бывший голкипер "Локомотива" и "Краснодара" Александр Фильцов продолжит карьеру в Белоруссии. 29-летний футболист подписал контракт с солигорским "Шахтером".
Фильцов является воспитанником академии имени Юрия Коноплева. Профессиональную карьеру начал в "Тольятти", откуда в 2010 году перешел в московский "Локомотив". После этого он выступал за "Краснодар", "Рубин-2", "Арсенал" (Тула). В сезоне-2018/19 защищал цвета волгоградского "Ротора". В активе Фильцова 7 матчей за молодежную сборную России.

Спорт24


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Теги: Шахтёр Фильцов Локомотив Краснодар
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Бывший вратарь "Локомотива" и "Краснодара" Фильцов перешел в белорусский клуб
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