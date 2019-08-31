Голова Шомуродова и спина Чернова принесли «Ростову» победу над «Локомотивом» и лидерство в РПЛ

Все что нужно знать о нашей защите. Чемпион Мира, всеми любимый, смотрит на мяч, зная что у него за спиной игрок, а Чорлука просто не успевает. Это уже вторая грубая ошибка Хеведеса в этой игре, после чего мы пропускаем 2 мяча. #Локомотив pic.twitter.com/b7OOxkLAxp