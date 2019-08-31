Голова Шомуродова и спина Чернова принесли «Ростову» победу над «Локомотивом» и лидерство в РПЛ

Конечно, по одной победе не стоит делать далеко идущие выводы, но, похоже, перечисленные фамилии Карпину стоит заменить на Эльдора Шомуродова и Евгения Чернова, а также добавить сюда Романа Ерёменко. Именно эта троица помогла «Ростову» набрать три очка.
Проблемы реализации
Дебютный отрезок матча прошёл при полном доминировании «Локомотива». Хозяева сразу взялись за дело, а гости явно нервничали. «Ростов» в первые полчаса игры нанёс лишь два удара по воротам против пяти попыток соперника. Ростовачане, к тому же, слишком часто ошибались на своей половине поля, что и помогало «Локо». У москвичей из-за ошибки гостей возникали шансы, например, шикарный момент упустил Фёдор Смолов.
? Дубль Шомуродова, сейвы Бабурина и Чернова приносят «Ростову» победу на «РЖД Арене»! «Локомотив» терпит домашнее поражение в РПЛ впервые с ноября 2018 года.#ЛокоРостов #МАТЧПРЕМЬЕР pic.twitter.com/8AtZZNjNxz— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) August 31, 2019
«Локомотив» создал предостаточно моментов, чтобы к концу первого тайма вести с преимуществом, как минимум, в два мяча. Но в итоге поплатился за расточительность. На 40-й минуте Эльдор Шомуродов классно выпрыгнул на угловом и головой смахнул мяч в дальний угол ворот Гильерме.
К тому моменту у «Локомотива» уже начались серьёзные проблемы. Так, ранее из игры выбыл Алексей Миранчук. Травма брата открыла двери на поле для новичка команды Жоау Мариу. Чемпион Европы, перешедший в «Локо» на правах аренды из «Интера», вряд ли ждал, что шанс представится так скоро. Но Юрий Сёмин решил сразу бросить в бой нового полузащитника.
При всех талантах Жоау Мариу взаимопонимания с партнёрами ему пока не хватает. После того, как Миранчук выбыл из игры, атаки «Локомотива» потеряли цельность. Лишь в самой концовке тайма «железнодорожники» организовали подобие навала, пробив по воротам четыре раза. В остальное время в первом тайме без Алексея Миранчука они довели дело лишь до одного удара.
Гонки бомбардиров
Во втором тайме характер игры не изменился. Чем меньше времени оставалось до конца матча, тем сильнее раскрывался «Локомотив». «Ростову» от соперника нужно было именно это. Южане не стремились любой ценой контролировать мяч. Напротив, отдав его сопернику, у «Ростова» появлялись шансы в контратаках. Подопечные Валерия Карпина охотно использовали длинные передачи, на них пришлось 22% всех пасов в матче. Проводя атаки через левый фланг, «Ростов» получил предостаточно пространства. И в итоге на 58-й минуте «Локомотив» в очередной допустил провал, которым «Ростов» воспользовался. На этот раз Шомуродов забивал уже с нескольких метров пока игроки «Локомотива» пытались доказать, что соперник находился в офсайде.
Все что нужно знать о нашей защите. Чемпион Мира, всеми любимый, смотрит на мяч, зная что у него за спиной игрок, а Чорлука просто не успевает. Это уже вторая грубая ошибка Хеведеса в этой игре, после чего мы пропускаем 2 мяча. #Локомотив pic.twitter.com/b7OOxkLAxp— Стук колес (@stukkoles) August 31, 2019
Тем не менее, «Локо» явно не заслуживал поражения без борьбы. Несмотря на неприятный счёт, москвичи шли вперёд до самой концовки. В итоге на 81-й минуте Антон Миранчук сумел отыграть один мяч. Подуставший Роман Ерёменко не смог накрыть Жоау Мариу, португалец обыграл оппонента и выкатил мяч под удар Миранчуку. Тот пробил низом в самый угол, Егор Бабурин, выручивший «Ростов» в ряде эпизодов, здесь уже был бессилен.
А настоящее ростовское чудо произошло в самой концовке матча. Южане на последних минутах упустили несколько великолепных шансов, что в итоге едва не обернулось катастрофой. В компенсированное время Бабурин неудачно сыграл на выходе, но Евгений Чернов подстраховал голкипера. Правда, дальше мяч попал к Луке Джорджевичу, но и снова спас Чернов! Защитник «Ростова» умудрился спиной вперёд выскочить из ворот и на линии парировать мяч. Получилось абсолютно чудесное спасение, аналогов которому в мировом футболе не так много.
? «Локомотив» мог сравнять счет в концовке встречи, но Евгений Чернов сделал что-то невероятное!#ЛокоРостов #МАТЧПРЕМЬЕР pic.twitter.com/upnKiSmETb— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) August 31, 2019
«Ростов» после этой невероятной победы вышел на чистое первое место. Теперь ростовчане опережают «Локо» на три очка, заветные баллы кто-то (а то и оба) совершенно точно потеряет в матче «Спартак» — «Зенит». Да и поездка «Краснодара» в гости к «Уралу» явно не будет лёгкой прогулкой. В общем, у «Ростова» теперь есть хорошие шансы остаться единоличным лидером как минимум на две недели на паузу, связанную с матчами сборных.
Чемпионат России
8 тур
«Локомотив» (Москва) — «Ростов» (Ростов) — 1:2 (0:1)
Гол: Антон Миранчук, 81 — Шомуродов, 42, 58
"Локомотив«: Гилерме, Игнатьев, Рыбус, Чорлука, Хеведес, Баринов, Жемалетдинов (Джорджевич, 60), Ал. Миранчук (Мариу, 30), Ан. Миранчук, Крыховяк, Смолов.
Запасные: Коченков, Медведев, Живоглядов, Кверквелия, Идову, Мурило, Коломейцев, Дорофеев, Тугарев, Жоау Мариу, Джорджевич, Эдер.
„Ростов“: Бабурин, Козлов, Чернов, Чистяков, Сигурдссон, Ионов (Зуев, 88), Еременко, Попов (Байрамян, 60), Норманн, Саплинов (Логашов, 67), Шомуродов.
Запасные: Песьяков, Фролкин, Логашов, Маляров, Вилюш, Ведерников, Байрамян, Зуев, Хаджикадунич, Прошляков, Долгов.
Предупреждения: Норманн, 28, Еременко, 41, Рыбусь, 64, Логашов, 88