ЦСКА победил "Арсенал", Ахметов и Гогуа забили свои первые голы за "армейцев"

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8 тур



"Арсенал" - ЦСКА - 1:2



Голы: Лесовой, 12 - Ахметов, 17, Гогуа, 73 Чемпионат России8 турЛесовой, 12 - Ахметов, 17, Гогуа, 73

: Левашов, Комбаров, Григалава, Беляев, Альварес, Горбатенко, Ткачёв (Бауэр, 57), Ломовицкий (Кангва, 74), Лесовой, Чаушич (Банада, 88), Луценко.: Акинфеев, Фернандес, Дивеев, Магнуссон, Гогуа, Ахметов (Марадашвили, 89), Кучаев, Обляков (Бистрович, 76), Бийол (Нисимура, 44), Влашич, Чалов.: Чаушич, 41, Обляков, 50, Ломовицкий, 72Даниил Лесовой открыл счёт на 10-й минуте, но вскоре Ильзат Ахметов восстановил равновесие: полузащитник сборной России впервые отличился за ЦСКА в своей 38-й игре за команду. А победный гол на счету новичка, защитника Седрика Гогуа, которому для первого гола за "армейцев" понадобилось провести всего один матч.Таким образом, в этом сезоне экс-защитник "Тамбова" отличился уже трижды.