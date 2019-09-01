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Валерий Рейнгольд: что будет делать "Зенит" с такой игрой в Лиге чемпионов? Их там разорвут

Чемпион и обладатель Кубка СССР в составе "Спартака" в интервью Rusfootball.info отметил, что по игре спартаковцы не уступали сопернику, а также выразил обеспокоенность по поводу игры "Зенита".
Фото: sovsport.ru
- Мое мнение, что сегодня спартаковцы выглядели лучше, чем в матче с "Брагой" и на поражение они не наиграли, - отметил Рейнгольд. - "Спартак" имел игровое преимущество, больше владел мячом, но это футбол, и один мяч, который классно забил Жирков (кстати, этот гол очень похож на тот, что он забил красно-белым, когда выступал за "Челси") , все решил в этом матче. А так спартаковцы в этой встрече ничем не уступали сопернику. Честно говоря, для меня было удивительно, что "Зенит" выбрал тактику игры на контратаках - это говорит о том, что в этой команде сейчас не все в порядке. Азмун, кстати, вообще потерялся. Да, имел Дзюба момент, ну а так у них вообще ничего особенного не было. Опять же на поражение "Спартак" не наиграл, пусть и не играл он здорово.

- Что скажете по турнирной ситуации?

- У «Спартака» 3-4 очка отставание от лидеров. Ну что там? Чемпионат только разворачивается. Нормально ситуация. Дело не в турнирной таблице даже: по-моему это самое слабенькое дерби, которое я видел с тех пор, как завершил игровую карьеру. Конечно, у "Спартака" работы непочатый край. Это так. Но как "Зенит" с такой игрой будет выступать в Лиге чемпионов? Да ему с таким футболом там просто нечего делать!

- Неужели все настолько серьезно?

- Конечно. Если они будут так играть, их просто разорвут там. Это понятно. Это видно невооруженным взглядом. Вот и все. Так что надо срочно прибавлять команде. Если "Зенит" хочет и чемпионат России, и Кубок России выиграть, и хорошо выступать в Лиге чемпионов, то, мне кажется, с такой игрой он неглубоко копает.

Виктория Яковлева, Rusfootball.info


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Теги: Рейнгольд Спартак Зенит
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