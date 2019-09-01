Валерий Рейнгольд: что будет делать "Зенит" с такой игрой в Лиге чемпионов? Их там разорвут

Чемпион и обладатель Кубка СССР в составе "Спартака" в интервью Rusfootball.info отметил, что по игре спартаковцы не уступали сопернику, а также выразил обеспокоенность по поводу игры "Зенита".

Фото: sovsport.ru