Смородская обвинила руководителей "Локомотива" в ситуации с Галактионовым

"Я считаю, что Галактионов в ситуации с "Локомотивом" никак не виноват. У него забрали всю основу команды и сказали: "Играй на том же уровне молодёжью". Как можно было догадаться продать шесть лучших игроков в один сезон?
Виноваты руководители клуба. Но себя не уволишь, легче всё свалить на тренера", - сказала Смородская "Чемпионату".
На данный момент московский "Локомотив" находится в зоне прямого вылета из Российской Премьер-Лиги, заняв 15-е место в турнирной таблице с 11 баллами в своем активе. "Железнодорожники" провели 14 матчей, одержали 2 победы, 5 раз сыграли вничью и потерпели 7 поражений.