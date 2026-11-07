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Смородская обвинила руководителей "Локомотива" в ситуации с Галактионовым

Бывший президент "Локомотива" Ольга Смородская высказалась о текущем положении команды в РПЛ.
Фото: ФК "Локомотив"
Ольга Смородская акцентировала внимание на уходе большого количества важных для "Локомотива" футболистов в летнее трансферное окно.

"Я считаю, что Галактионов в ситуации с "Локомотивом" никак не виноват. У него забрали всю основу команды и сказали: "Играй на том же уровне молодёжью". Как можно было догадаться продать шесть лучших игроков в один сезон?

Виноваты руководители клуба. Но себя не уволишь, легче всё свалить на тренера", - сказала Смородская "Чемпионату".

На данный момент московский "Локомотив" находится в зоне прямого вылета из Российской Премьер-Лиги, заняв 15-е место в турнирной таблице с 11 баллами в своем активе. "Железнодорожники" провели 14 матчей, одержали 2 победы, 5 раз сыграли вничью и потерпели 7 поражений.

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