"Время расставляет все акценты. Если Денису не находится места в обновленном "Спартаке", где уже нет ни Карреры, ни его друзей, где сменилось руководство, пришел новый тренер, это говорит о сегодняшнем уровне Глушакова. Желаю ему перестать жить воспоминаниями о чемпионском сезоне, у него впереди блестящая карьера.
Пусть попробует доказать, что может выигрывать золото без Массимо и той команды, которая была в "Спартаке". Пока у него не очень получается, но время ещё есть – в этот раз ему будет значительно легче, ведь рядом нет Карреры и футболистов, которые ему так не нравились", – сказал Гурцкая "Спорт-экспрессу".
Тимур Гурцкая: желаю Глушакову перестать жить воспоминаниями о чемпионском сезоне Карреры
Футбольный менеджер Тимур Гурцкая прокомментировал слова Дениса Глушакова о ситуации в "Спартаке" при тренер Массимо Каррере.
Фото: ФК "Ахмат"
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»