Тимур Гурцкая: желаю Глушакову перестать жить воспоминаниями о чемпионском сезоне Карреры

Футбольный менеджер Тимур Гурцкая прокомментировал слова Дениса Глушакова о ситуации в "Спартаке" при тренер Массимо Каррере.

Фото: ФК "Ахмат"