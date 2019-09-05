"Спартак" празднует сегодня пятилетие "Открытие-Арены"

Сегодня исполняется пять лет со дня первого матча на домашнем стадионе "Спартака" "Открытие-Арена". 5 сентября 2014 года там состоялся товарищеский матч "Спартак" — "Црвена Звезда" (1:1).

Фото: официальный сайт ФК "Спартак"