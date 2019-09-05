"Спартак" празднует сегодня пятилетие "Открытие-Арены"
Сегодня исполняется пять лет со дня первого матча на домашнем стадионе "Спартака" "Открытие-Арена". 5 сентября 2014 года там состоялся товарищеский матч "Спартак" — "Црвена Звезда" (1:1).
Фото: официальный сайт ФК "Спартак"
"5 сентября 2014 года свершилось то, о чем болельщики "Спартака" мечтали десятилетиями. Наш клуб обрел современный, вместительный и в то же время уютный дом. За пять лет арена успела накопить огромный опыт: с честью прошла проверку самыми строгими экзаменаторами — Кубком конфедераций и чемпионатом мира, приняла почти сотню матчей красно-белых (на сегодня их 96), стала местом проведения концертов Muse, Red Hot Chili Peppers, Rammstein, Depeche Mode, Guns N' Roses, Эда Ширана", — говорится в сообщении на сайте красно-белых.
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