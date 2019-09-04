ЦСКА ещё может ухватить нападающего. Жонатас светится в Москве

Явно даёт понять о себе, что он в Москве и свободен экс-игрок «Рубина» (роскошных и бессмысленных времён тренера Грасии) Жонатас. Он переезжал в Казань из «Реал Сосьедада» летом 2016-го за 7 миллионов и стал одним из самых полезных приобретений той закупки.
В первом своём сезоне Жонатас (26 матчей) забил 9 мячей и сделал 3 голевых паса. В куда более коротком втором – 4 гола за четыре встречи. В «Рубине» форвард надолго не задержался – уехал через год с копейками в немецкий «Ганновер», потому что клуб внезапно понял, что жил не по средствам. Самая запомнившаяся игра в его исполнении – против ЦСКА в Москве.
В Германии (туда его, кстати, продали за рекордные для принимающей стороны 9 млн) у нападающего получилось много хуже – за 22 игры он забил шесть мячей. Ещё и успел повторить подвиг Дмитрия Тарасова с «Зенитом» в прошлом сезоне – вышел после перерыва на замену, а на 55-й минуте получил две жёлтые. Но при этом успел и забить.
Поначалу всё складывалось удачно, но сплошняком посыпались травмы (в первом сезоне он вылетел в общей сложности на полгода). Не помогла даже аренду на родину в «Коринтианс» (7 матчей и 1 гол). По итогам прошлого сезона «Ганновер» покинул Бундеслигу и разорвал с Жонатасом контракт по обоюдному желанию.
И что Жонатас делает в Москве?
Трансферное окно закрылось, но свободный агент имеет право подписывать соглашения. Очевидно, Жонатас напрашивается в один из московских клубов. Иначе странно, зачем игрок, который ищет команду, приехал и начал заваливать соцсети тем, как он делает пробежку.
Другой вопрос: в какую именно команду попадёт (если вообще попадёт) форвард? «Спартаку» и «Локомотиву» он точно не нужен. Красно-белые достаточно усилили атакующую линию (хотя вдруг Цорн успел разочароваться в Понсе и не против укрепиться ещё?), а «железнодорожники» взяли Джорджевича без паспорта (плюс на лавке остаётся Эдер).
«Динамо» и ЦСКА – совсем другая история. Правда, и здесь не факт, что ситуация сложится. Сразу несколько источников сообщали, что Жонатаса предлагали «Динамо» ещё летом, в разгар продаж и покупок, но бело-голубые так и не решились взять нападающего. Теперь ещё и приехал Игбун – не многовато ли, учитывая, что еврокубки «Динамо» по-хорошему не светят и в следующем сезоне?
Куда более вероятным вариант кажется с «армейцами». То ли намудрили Гинер с Бабаевым (сообщали, что они резко повернули от варианта с продажей на аренду), то ли изначально «Млада» не хотела идти на условия москвичей, итог один – впереди у красно-синих не только большая часть чемпионата, но и групповой этап Лиги Европы при одном форварде в обойме.
Фёдор Чалов, конечно, красавчик и лучший бомбардир прошлого сезона, но ему не хватает стабильности. Этим летом было достаточно матчей, где у него просто не шло (из наглядного – дерби против «Спартака»). А скоро не будет хватать и сил, учитывая график.
Де-юре в составе остаётся и Нисимура. Но японец до сих пор настолько сырой, что не убережешься от неприятных мыслей – похоже, он повторит судьбу Ким Ин Сона (только заядлые «кони» вспомнят про такого парня в истории ЦСКА).
Так что Жонатас пришёлся бы «армейцам» ко двору. Только ситуация выглядит слегка подозрительной.
Игрок серьёзного уровня (он ведь здорово показывал себя в Испании до Казани) вынужден предлагать себя так прямолинейно. Это означает, что им вообще не особо интересуются (стоит не забывать про основательные запросы по зарплате около 2 млн евро). Почему?
Дело либо в физической форме, либо в повреждении (на сайте transfermarkt указано, что Жонатас травмирован). В любом случае брать такого игрока рискованно.
ЦСКА вроде бы как раз в той ситуации, когда нужно рисковать, но, может, на руководство влияет прошлогодний опыт с Абелем Эрнандесем – годовое пребывание форварда в Москве оказалось бессмысленным.
Гинер и Бабаев, как и год назад, могут пойти на особенные условия контракта. Но пойдет ли на них Жонатас?
Фото: Бизнес Online, vesti.ru