Клаудио Маркизио отказался от перехода в "Глазго Рейнджерс"

Бывший полузащитник "Зенита" и сборной Италии Клаудио Маркизио, пребывающий в статусе свободного агента, после того, как летом он расторг контракт с клубом из Санкт-Петербурга, продолжает вести переговоры с "Монако".В то же время La Gazzetta dello Sport сообщает, что с предложением на 33-летнего хавбека выходил "Глазго Рейнджерс". Маркизио, по информации источника, не пожелал выступать в Шотландии и отказал команде Стивена Джеррарда.