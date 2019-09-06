Президент "Арсенала" Аджоев награжден медалью "За особый вклад в развитие Тульской области"

Президент тульского "Арсенала" Гурам Аджоев награжден серебряной медалью "За особый вклад в развитие Тульской области". Соответствующий указ за подписью губернатора Алексея Дюмина размещен на портале правовой информации.Аджоев удостоился медали "за достижение значимых результатов в государственной и общественной сферах деятельности, большой вклад в развитие физической культуры и спорта на территории Тульской области".Аджоев занимает пост президента "Арсенала" с 5 октября 2016 года.