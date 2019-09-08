Новичок "Зенита" Йордан Осорио поделился впечатлениями от дебютного матча в составе петербуржцев.
"Ощущения от игры в "Зените" очень радостные! Я приехал сюда показать все, на что способен, и доволен тем, как прошел дебют, и тем, как выступила команда, и тем, как сыграл я.
Насколько на мне отражалось то, что дебютный матч — товарищеский, а не официальный? На любую игру мы выходим с мыслями только о победе, поэтому рады, что доставили радость болельщикам и себе.
Как удалось так быстро добиться взаимопонимания с Ракицким и Мамманой? Я уже четыре или пять дней тренируюсь вместе с командой, а новый игрок всегда приходит с желанием как можно быстрее войти в игровой ритм.
Удивила ли меня агрессия Антона Заболотного, который жестко сфолил на мне в одном эпизоде? У нас состоялся короткий разговор, я попросил его быть осторожнее. Но это его и моя работа, и я постарался принести максимальную пользу. На каком языке мы говорили? Я обратился к нему по-испански.
Сколько времени провожу в тренажерном зале, чтобы быть таким атлетичным? Я бы описал себя как быстрого и сильного физически игрока, но это все от природы — я не так часто занимаюсь на тренажерах", - цитирует Осорио ФК "Зенит".
Йордан Осорио: я приехал в "Зенит" показать все, на что способен
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