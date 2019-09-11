Александр Соболев: в дубле «Томи» была зарплата 13 тысяч рублей, так что вопрос денег для меня не принципиален

Нападающий «Крыльев Советов» Александр Соболев рассказал, какой у него была первая заработная плата в «Томи».

Фото: Rusfootball.info