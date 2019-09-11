Александр Соболев: в дубле «Томи» была зарплата 13 тысяч рублей, так что вопрос денег для меня не принципиален
Нападающий «Крыльев Советов» Александр Соболев рассказал, какой у него была первая заработная плата в «Томи».
Фото: Rusfootball.info
«В дубле «Томи» у меня была зарплата 13 тысяч рублей, а потом и вообще денег в клубе не стало. Так что вопрос денег для меня не принципиален. Бывали случаи, что тренер Виктор Себелев приглашал нас к себе домой, где мы у него ужинали всей командой. Питались и лапшой быстрого приготовления. Первые деньги нам выплатили спустя полгода. Но в этом не было ничего страшного. Мы все хотели играть и доказывать. Томск считаю отличным городом. Там я дебютировал в Премьер-Лиге, забил свой первый гол на высоком уровне. Воспоминания самые хорошие и от города, и от команды», — приводит слова Соболева «Чемпионат», ссылаясь на прямой эфир «Матч ТВ» в официальной группе во «ВКонтакте».
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