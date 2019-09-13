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Всё могло быть куда проще. Оценки за матч «Зенит» – «Арсенал»

Чемпионы имели огромный игровой перевес и должны были решать всё ещё в первом тайме, но решили чуть придержать интригу.
«Зенит»

Лунёв – 3.5. Совершил возможно ключевое спасение игры в начале встречи, справившись с выходом Альвареса, но всё-таки пропустил со штрафного во вратарский угол.

Иванович – 3.5, Ракицкий – 4.0. У центральных защитников было немного работы, но выполнили они её хорошо. Оценка Бранислава пониже из-за того самого паса в дебюте, после которого возник самый опасный момент гостей.

Смольников – 4.0, Жирков – 4.0. КПД Смольникова был как всегда невысок, но Игорь всё-таки заработал победный пенальти, чем во многом сделал игру. Юрий, напротив, сфолил на пенальти/штрафной, с которого «Арсенал» забил, но затерзал туляков в первом тайме и сделал голевую передачу в концовке – с Жирковым забивает даже Шатов.

Барриос – 3.5, Сантос – 4.0. Семак неожиданно заменил дисквалифицированного Оздоева номинальным левым защитником, вышло здорово. Дуглас хорошо продвигал мяч, сделал голевую передачу и вместе с Барриосом контролировать ситуацию в центре поля.

Кузяев – 4.0, Дриусси – 3.5. Далер начал матч с падения в важнейшем эпизоде, который должен был закончиться голом Альвареса, но начал стремительно исправляться. Сольный проход с двух попыток завершить голом не вышло, зато вывод Азмуна на удар был шикарен. В итоге Кузяев отдал передачу на пенальти Смольникову, тот 11-метровый реализовал как раз Дриусси. Себастьян немного выпадал из активной атаки «Зенита», однако показал Азмуну, как надо забивать, и очень порадовал своим возвращением Дзюбу.


Дзюба – 4.0, Азмун – 2.5. Артём тоже оставил положительные впечатления от своей игры, забив важный быстрый гол и перемещаясь по всему фронту атаки. Этим Дзюба вносил сумятицу в действия обороны гостей. К счастью для них, «Зенит» в первом тайме играл на Азмуна: иранец снова загубил кучу моментов, включая пенальти. С поля Сердара пришлось уносить Дзюбе.

Шатов – 3.5, Ерохин, Караваев – б/о. Олегу удалось напомнить о своём существовании в «Зените» внезапным голом головой, Караваев чуть было не оформил голевую передачу за минуту. Как скоро Вячеслав вытеснит Смольникова?

«Арсенал»

Левашов – 3.5. Потащил пенальти от Азмуна, но тулякам не стоило второй раз подталкивать своего вратаря к героизму. Хорошо потащил Михаил от Сердара и с игры, в пропущенных голах обвинить его сложно.

Бауэр – 2.5, Альварес – 2.0. Кошмарный матч для Виктора: незабитый супермомент в начале и замена по травме уже на 15-й минуте. Бауэр сыграл немногим лучше: Жиркова сдержать не мог, на голевом стандарте не посчастливилось перехватить Дзюбу как раз у Альвареса.


Беляев – 3.0, Денисов – 2.5, Григалава – 2.5. Защитник сборной России смотрелся чуть лучше коллег и хотя бы не привозил 11-метровые: Денисов это сделал, Григалава – мог, неаккуратно поставив корпус. Но это были далеко не единственные ошибки тульских центрдэфов.

Костадинов – 3.0, Берхамов – 3.5, Ткачёв – 2.5. Кантемир повысил себе оценку, классно исполнив штрафной, а Костадинов, его заработав, но общего печального уровня игры полузащиты «Арсенала» это не отменяет. Центр поля был проигран, мяч продвигался в основном очень медленно и поперёк.

Кангва – 2.5, Луценко – 2.5. Хвалить пару нападающих «Арсенала» не за что, но и понять их можно: туляки атаковали в основном в три человека, а в редких позиционных наступлениях до форварда мяч довести не могли.

Володько – 2.0, Комбаров – 2.5. Черевченко даже не использовал все замены, потому что усиливать игру было некем. Не удалось это Комбарову, ну а Володько справился с задачей заменить Альвареса. Правда, испанец был сам не свой, вот и белорус терял мячи, привёз пенальти и совершил кучу других ошибок.

Фото: ФК «Зенит»


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Теги: Зенит Арсенал Тула Альварес Дзюба Азмун Кузяев
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