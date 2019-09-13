Защитник "Зенита" Бранислав Иванович прокомментировал победу над тульским "Арсеналом".
"Очень тяжелая игра. Доволен, что провел сотую игру за "Зенит", это хорошее достижение, но я думаю, победа важнее. Очень важные три очка, теперь будем готовиться к следующим играм.
Можно ли выделить один матч из ста? Не знаю, очень тяжело вспомнить все матчи и моменты. Давайте выделим матч, когда я забил первый гол на этом великолепном стадионе, это был важный момент для меня.
Лигу чемпионов очень долго ждали болельщики, город и команда. Мы готовимся, это особенная мотивация. Надеюсь, у нас все получится, будет очень тяжело, но в таких играх мы выкладываемся на полную. Постараемся добыть хороший результат и порадовать наших болельщиков", - цитирует Ивановича ФК "Зенит".
Бранислав Иванович - о лучшем матче из 100: тот, где я забил первый гол на этом великолепном стадионе
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