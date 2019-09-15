Главный тренер "Спартака" Олег Кононов на встрече с болельщиками в воскресенье ответил на упрек фаната в том, что у него не получается мотивировать футболистов так, чтобы они "грызли газон" во время матчей.
"Я мотивирую команду. Если я не буду мотивировать команду как тренер, то никакой игры вообще не будет. Дело не в мотивации, а в том, что против "Спартака" всегда играют с полной самоотдачей. Мы должны быть в два раза сильнее в этом компоненте. Мы над этим работаем. Помимо мотивации, нужна еще стройность в игре в атаке и в отборе. Самое главное, чтобы был баланс. А о том, плохо я мотивирую или хорошо, должны говорить игроки", - цитирует Кононова Sport24.ru.
Олег Кононов: если я не буду мотивировать команду как тренер, то никакой игры вообще не будет
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