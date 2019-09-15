РПЛ переписала мяч Вандерсона "Крыльям Советов" на Рыжикова

РПЛ изменила автора одного из голов в матче девятого тура РПЛ между "Краснодаром" и "Крыльями Советов" (4:2).

На 57-й минуте встречи полузащитник краснодарцев Вандерсона Масиэл нанес удар из пределов штрафной площади самарской команды. Мяч попал в штангу, после чего ударился о спину упавшего голкипера Сергея Рыжикова и отскочил в ворота. Изначально мяч был записан на бразильского футболиста. Теперь же РПЛ переписала его как автогол Рыжикова.