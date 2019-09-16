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Владимир Рыков: понимаю, почему болельщики "Динамо" свистят

Защитник "Динамо" Владимир Рыков подвел итоги матча 9-го тура чемпионата России с "Уфой".

"Много моментов у нас было, должны были забивать. Мы наигрываем стандарты. Была хорошая передача от Юсупова, а остальные — полумоменты.

Неприятно болельщикам и нам, что дома не выигрываем. Надо побеждать. Я понимаю наших болельщиков, почему они свистят.

Игбун? Нападающего судят по голам. Время покажет", - цитирует Рыкова Sport24.ru.


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Теги: Рыков Динамо Уфа
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