Защитник "Динамо" Владимир Рыков подвел итоги матча 9-го тура чемпионата России с "Уфой".
"Много моментов у нас было, должны были забивать. Мы наигрываем стандарты. Была хорошая передача от Юсупова, а остальные — полумоменты.
Неприятно болельщикам и нам, что дома не выигрываем. Надо побеждать. Я понимаю наших болельщиков, почему они свистят.
Игбун? Нападающего судят по голам. Время покажет", - цитирует Рыкова Sport24.ru.
Владимир Рыков: понимаю, почему болельщики "Динамо" свистят
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»