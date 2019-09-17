Таким образом, Шарлия пропустит выезд команды в Болгарию на игру против "Лудогорца" в первом туре группового раунда Лиги Европы, но будет готов сыграть против "Краснодара" в 10-м туре РПЛ в воскресенье, 22 сентября, утверждает Sport24.
23-летний хорват получил повреждение мягких тканей передней поверхности правого бедра в матче 9-го тура РПЛ против "Тамбова" (2:0).
Защитник ЦСКА Звонимир Шарлия пропустит матч с "Лудогорцем", но восстановится к игре с "Краснодаром"
Восстановление защитника ЦСКА Звонимира Шарлии после травмы займет не больше недели.
фото: Sportbox
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»