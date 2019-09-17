Спортивный директор "Крыльев Советов" Александр Шикунов считает, что Александр Кокорин и Павел Мамаев, несмотря на пропущенный год, все равно будут востребованы сильными клубами.
"Нам будет тяжеловато потянуть финансовые запросы Александра. Можете не сомневаться, даже после всех этих потрясений Кокорин и Мамаев получат приличные контракты. И будут востребованы грандами. Тот же "Зенит" вряд ли куда-то отпустит своего нападающего. Я, кстати, с самого начала был уверен, что Кокорин поедет в "Сочи".
Что касается "Крыльев", то мы, безусловно, попробуем вступить в переговоры. А чем они завершатся, не берусь сказать. Будем отталкиваться от цифр", - цитирует Шикунова "Советский спорт".
Александр Шикунов: даже после всех этих потрясений Кокорин и Мамаев получат приличные контракты
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