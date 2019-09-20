Кокорин опять стал «жертвой закона». РФС не разрешил ему играть за «Зенит»

Что значит решение РФС?
То, что все разговоры о стажировке Кокорина в «Сочи» или скором возвращении на поле в футболке «Зенита» не несли никакого практического применения: в 2019 году Александр может проходить медобследования (что он сегодня и сделал), набирать форму, тренироваться в составе «Зенита», участвовать в товарищеских матчах, но в официальных играх играть не сможет.
В принципе, невелика потеря: вряд ли после годичного простоя футболист, имеющий проблемы со здоровьем, смог бы принести ощутимую пользу чемпиону страны и участнику Лиги чемпионов. Настоящее возвращение Кокорина, если оно состоится, в любом случае стоило ждать не раньше весны, хотя «Зенит» донельзя возмущён.
Чем разозлён Семак и почему он удалил пост?
«Сложно сдержать эмоции и в очередной раз хочется поаплодировать власти, на сей раз раз футбольной, за решение «отказать в регистрации» Александру Кокорину заниматься его работой. Мало того что он год провёл за проступок, который совершали 99% мужского населения (не понесшего аналогичного наказания)… Так теперь его решили ещё на 5 месяцев оставить без футбола… Всё справедливо, закон существует для людей. Оказывается Саша опасен не только для общества, но и для футбола… На сайте РФС можно ознакомиться с составом комитета по статусу игроков, принимавших это решение», - написал в своём Инстаграме главный тренер «Зенита».
Само по себе возмущение Семака никого не удивило – резонанс подняла фраза про «проступок, который совершали 99% мужского населения». Слишком многие неожиданно обнаружили себя в числе того жалкого процента населения, который никогда не поднимал стула на человека.
В итоге Семак удалил пост, но, если верить тренеру, по другой причине: он «наехал» на футбольную власть, не разобравшись в ситуации.
«Прошу прощения за удаленный пост, информация требует более тщательного изучения и проверки. На данный момент Саша остался вне регистрации на сезон, пытаюсь понять по какой причине», – сообщил Семак.
Так почему Кокорину не дают вернуться в футбол?
Вовсе не потому, что кто-то считает Александра опасным для футбола. Представитель Комитета РФС по статусу игроков (почему-то анонимный) разъяснил решение:
«Рассмотренное дело было уникальным и сложным. Согласно статье 14 Регламента РФС по статусу и переходам (трансферу) футболистов в виде исключения из общего правила футболисты могут быть зарегистрированы вне регистрационного периода, но решение Комитета о такой регистрации принимается с учётом фактических обстоятельств и при условии сохранения целостности спортивных соревнований.
Изучив представленные документы, Комитет пришел к выводу о невозможности применения исключения для футболиста Кокорина А., так как в силу известных обстоятельств у него не было фактической и юридической возможности приступить к работе в Клубе до момента окончания срока подачи в Комитет соответствующего комплекта документов (16 сентября 2019 года).
Принятое решение направлено на недопущение клубами и футболистами злоупотреблений своими правами в ущерб равенству всех участников соревнований и на сохранение единообразного подхода к применений норм - исключений регламентных документов РФС».
Об будущем решении автор телеграм-канала «Честность не порок», футбольный юрист Антон Смирнов писал ещё 6 сентября:
«Но вопрос в том, может ли Кокорин выполнять свои обязанности футболиста, будучи в статусе осуждённого? Очевидно, что нет. Значит речь идёт о подписании трудового договора с отлагательным вступлением в силу. И вступит в силу он только после фактического допуска Кокорина к работе, то есть после 17 сентября. Заявление же в Комитет по статусу должно быть подано до 16-го включительно».
Освободились братья Кокорины и Мамаева действительно только 17 сентября, тогда как в крайний срок для фактического допуска к работе в клубе Александр ещё находился в колонии.
Также Антон Смирнов высмеял другого спортивного юриста Михаила Прокопца, который ляпнул, что «у любого незаявленного игрока в принципе нет возможности приступить к работе». Однако же реально Кокорин мог в срочном порядке вылететь в Петербург, выйти на тренировочное поле и приступить к работе уже 17-го: каким образом мешало отсутствие заявки? И как оно помешает Кокорину выполнять свои трудовые обязанности, работая с командой на тренировках и набирая форму в её составе до зимнего перерыва?
Тем не менее, «Динамо», «Енисею», «Текстильщику», «Волге» и «Иртышу» разрешили заявить футболистов вне регистрационного периода при предоставлении всех необходимых документов. Очевидно, что они успели приступить к работе в клубах до 16 сентября: вряд ли возглавляемый Александром Дюковым РФС предвзят в отношение клуба из Санкт-Петербурга.
Как встретили решение в футбольных кругах?
Гендиректор «Зенита» Александр Медведев, в отличие от тренера, не стал делать из отказа катастрофу:
«Как понимаю, по процедурным вопросам и параметрам нам отказали. Есть определенная процедура, дело не только в сроках. Ничего трагического не произошло. Представьте, что УДО было бы позже. Самое главное – чтобы Александр вышел на игровую форму. С командой он тренироваться может. Запретов нет», – цитирует Медведева Р-Спорт.
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков с решением несогласен: «Я бы нашел возможность дозаявить игроков. По закону их нельзя заявлять, но здравый смысл подсказывает, что можно было бы сделать исключение», – сказал Колосков Sport24.
На стороне игрока и директор профсоюза футболистов Александр Зотов:
«В нынешнем составе комитета по статусу игроков места для представителей профсоюза, к сожалению, не нашлось, хотя кандидатуру мы выдвигали. Чем руководствовался комитет помимо того, что опубликовано на сайте, я сказать не берусь. Опротестовать решение можно, но я боюсь, что это займёт достаточно много времени и, возможно, до следующего трансферного окна окончательное решение принято не будет.
Дело может дойти до CAS. Есть практика ФИФА, когда в спорных ситуациях футболистам дают возможность выступать за клуб, с тем чтобы не терять квалификацию и поддерживать форму. Нужно учитывать специфику работы футболиста, должна быть постоянная практика. Исходя из этого, мы будем просить РФС дать Александру возможность играть во время разбирательства.
Уверен, сам Александр будет оспаривать это решение. Возможности есть всегда, мы будем пытаться понять, чем руководствовался комитет. Также мы будем наставить на включении в комитет нашего представителя. Сейчас мы же попросим РФС, чтобы Кокорину дали играть до начала следующего трансферного окна», – приводит слова Зотова «Чемпионат».
Будь Россия действительно правовым государством, может, никто бы особо и не обсуждал возможность сделать исключение, нарушив тем самым закон. Но поскольку дело возвращения Кокорина в футбол благое, а нарушение не создаст прецедента, поскольку ситуация Александра слишком уникальна для профессионального футболиста, ничего особо страшного в допуске Кокорина к футболу с моральной точки зрения нет. Вот только мораль – вещь плавающая: сперва все требуют наказать зажравшихся беспредельщиков, а потом все негодуют из-за слишком сурового наказания. Регламенты и правила – субстанция более стабильная и объективная.
Кокорин и «Зенит», конечно, могут бороться дальше, но главное для Александра сейчас – не вернуться в большой футбол как можно скорее, а как можно лучше подготовить к этому себя. И написанием грамотного индивидуального тренировочного плана Сергей Семак поможет игроку больше, чем написанием поста в Инстаграме, за который потом придётся извиняться.
Фото: Sportbox.ru, ФК «Зенит», «СЭ»
Кокорин опять стал «жертвой закона». РФС не разрешил ему играть за «Зенит»
Сергей Семак успел написать и удалить гневный пост, а организация объяснила своё решение стремлением к равенству всех участников соревнований.
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