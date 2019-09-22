Полузащитник "Локомотива" Гжегож Крыховяк прокомментировал победу над "Оренбургом" (3:2).
"Очень важный матч, особенно после Лиги чемпионов. Важно было не потерять концентрацию в непростых условиях. Игра получилась сложной, "Оренбург" оказывал давление до последних минут, но мы справились.
Награда лучшего игрока приятна и важна, но это не только моя награда — ее заслужила вся команда. А вообще, я бы подарил этот приз своему отцу за все, что он для меня делает", - цитирует Крыховяка пресс-служба клуба.
Гжегож Крыховяк: "Оренбург" оказывал давление до последних минут, но "Локомотив" справился
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»