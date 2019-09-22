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Антон Заболотный признался, как сложно находиться под прессингом хейтеров и критиков

Нападающий "Сочи" Антон Заболотный в своем Instagram обратился к подписчикам и рассказал о прессинге, которому он подвергся в последнее время.
Фото: ФК "Зенит"
"Крик души : я полтора года нахожусь под жёстким прессингом критиков , хейтеров, экспертов и я хочу Вам сказать что это очень сложно ! Я держу себя в руках и думаю только о футболе , тренируюсь , работаю, отдаюсь на все 100 на сколько могу ! Просто обсуждая одного меня , вы обделяете вниманием многих других футболистов РПЛ! Я просто хочу играть и я за справедливость ! Все что писали про мой переход в Сочи было ложью , не знаю кому это было интересно , но это факт ! Я рад тому что я здесь , что я играю , для меня это самое главное ! Всем добра", - написал Заболотный.


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Теги: Заболотный Сочи Динамо
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