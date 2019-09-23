Томас Цорн лайкнул комментарий болельщика, высмеявшего Кононова: "Кличко нервно курит в сторонке"

Генеральный директор "Спартака" Томас Цорн в инстаграме лайкнул комментарий болельщика, высмеявшего главного тренера команды Олега Кононова.



Фото: ФК "Спартак"

Сегодня в соцсетях активно распространяется архивное видео с выступлением Кононова еще в то время, когда он не работал в "Спартаке"."Проиграли игру, и что? Ну вызовут вас на ковер руководители, но у вас в голове: что будет дальше? Завтра я выиграю, послезавтра выиграю, мои игроки радуются этому футболу, и все равно жизнь покажет, что я прав, надо идти именно к этому футболу. Я хочу, чтобы тренеры в своих методиках в первую очередь были привязаны к атаке. Ведь зрители приходят для того, чтобы посмотреть на открытый футбол и получить удовольствие", — сказал тогда Кононов.Многие болельщики "Спартака" после этого видео активно шутят в соцсетях над Кононовым, под руководством которого красно-белые проигрывают уже на протяжении четырех матчей."Братья, если утро рабочего понедельника дается вам нелегко, держите мотивацию от Олега Георгиевича Кононова. Эту машину не остановить!" — написано в инстаграме fcsm_redwhite, где было выложено видео выступления Кононова.