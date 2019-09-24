Михаил Гершкович: главная причина успешных выступлений "Локомотива" — это Семин
Экс-тренер сборной России Михаил Гершкович считает, что причиной успешного выступления "Локомотива" в РПЛ является тренер команды Юрий Семин.
Фото: ФК "Локомотив"
"Главная причина успешных выступлений "Локомотива" — это их наставник. Юрий Семин очень умело подводит команду к каждому матчу в функциональном плане. На сегодня он самый опытный специалист в лиге, и это приносит свои плоды. Думаю, что железнодорожники наравне с ЦСКА, "Зенитом", "Краснодаром" и "Ростовом" — главные претенденты на медали РПЛ. У всех конкурентов "Локо" наставники не столь опытны, как Семин, но они учатся, стремятся и, наверное, когда-нибудь достигнут его уровня", — цитируют Гершковича "Известия".
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