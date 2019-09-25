Бывший генеральный директор "Динамо" Евгений Муравьев высказал свое мнение о происходящем в московском клубе.
"В "Динамо" наступили на одни и те же грабли. Я посмотрел сегодняшнюю игру. Очень переживаю за команду, клуб и тренера, который когда-то приводил "Динамо" к восьмому месту в чемпионате с составом с меньше затратами.
Но на то, что происходит сейчас, можно было бы смотреть более терпимо, если бы не было таких вливаний. Если зимой не произойдут изменения, весной будет очень сложно. Сначала надо встряхнуть команду, а потом все менять», — цитирует Муравтева "РБ".
Евгений Муравьев: в "Динамо" наступили на те же грабли
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