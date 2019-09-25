» » Евгений Муравьев: в "Динамо" наступили на те же грабли

Евгений Муравьев: в "Динамо" наступили на те же грабли

Бывший генеральный директор "Динамо" Евгений Муравьев высказал свое мнение о происходящем в московском клубе.

"В "Динамо" наступили на одни и те же грабли. Я посмотрел сегодняшнюю игру. Очень переживаю за команду, клуб и тренера, который когда-то приводил "Динамо" к восьмому месту в чемпионате с составом с меньше затратами.

Но на то, что происходит сейчас, можно было бы смотреть более терпимо, если бы не было таких вливаний. Если зимой не произойдут изменения, весной будет очень сложно. Сначала надо встряхнуть команду, а потом все менять», — цитирует Муравтева "РБ".


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Муравьев Динамо
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Жена Икарди поразила поклонников видео с откровенной фотосессии
Евгений Муравьев: в "Динамо" наступили на те же грабли
ЦСКА выигрывает благодаря дублю Нисимуры, "Спартак" вёл в счёте всего минуту. Онлайн Кубка России 13
Юрист Роналду: налогообложение в Испании отталкивает игроков
Сергей Силкин: "Динамо" отстает на один-два шага от ведущих команд РПЛ
Миралем Пьянич подвергся расистским оскорблениям на матче в Брешии
Бывший футболист сборной Литвы был найден мертвым
"Тамбов": у Григоряна есть кредит доверия. Смену тренера не рассматриваем
Первый тренер Головина - об обложке L’Equipe: горжусь. Где Монако, а где Калтан
Игорь Смольников: на Кубок первые игры всегда такое испытание. Хорошо, что смогли отыграться
Олег Шатов: типичная кубковая игра. Легких соперников на этой стадии не бывает (видео) 1
Михаил Комков: очень сильно повлиял пенальти. Рука была в естественном положении, это смешно 10
Юрий Газзаев: жаль, что не прошли дальше. Желаю "Зениту" успехов (видео)
Сергей Семак: проявили характер и выиграли в сложном матче (видео) 2
"КАМАЗ" - "Спартак": составы команд на матч 1/16 финала Кубка России 17
"Чайка" - "Уфа": стартовые составы команд
Андрей Аршавин: в случае поражения Кононову лучше остаться поработать на заводе "КамАЗ" 7
Мак использовал возможность проявить себя. Он перевернул игру против «Енисея» 4
"Зенит" одержал волевую победу над "Енисеем" 20
Стал известен стартовый состав ЦСКА на матч с "Аланией" 7
"Томь" обыграла "Тамбов" со счетом 4:0 2
Глава олимпийского комитета Италии назвал симуляции более серьезной проблемой в футболе, чем расизм 1
Объявлена дата первого матча между "Барселоной" и "Реалом" в этом сезоне
Немецкий клуб уволил шестого тренера за 4,5 года. У команды российский владелец 2
Rambler Group и Setanta Sports будут вместе бороться с пиратством трансляций АПЛ 1
В "Зените" рассказали, почему Санкт-Петербург был выбран местом проведения финала ЛЧ-2020/21 2
Вандерсон: для "Краснодара" важен каждый турнир, в котором мы участвуем
Хердур Магнуссон: сейчас у ЦСКА много матчей, но нужно побеждать в каждом вне зависимости от турнира
Александр Медведев: участие "Зенита" в финале ЛЧ в Санкт-Петербурге? Это был бы финал мечты 6
Сергей Кирьяков: вылет из Кубка России кажется очень трагичным для "Динамо"
Все новости