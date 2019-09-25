В матче 1/16 Кубка России "Нижний Новгород" обыграл "Краснодар" со счетом 1:0.
Кубок России
1/16 финала
Гол: Ставпец, 77.
"Нижний Новгород": Анисимов, Федорив, Хозин, Гаджибеков (Лебедев, 80), Зуев, Ставпец, Комолов, Сапета, Палиенко, Игнатович (Морозов, 88), Голышев (Чудин, 69).
"Краснодар": Крицюк, Стоцкий, Рамирес (Уткин, 47), Фьолусон, Спайич, Кайо (Онугха, 79), Скопинцев, Камболов (Черников, 69), Намли, Сулейманов, Берг.
Предупреждения: Кайо, 17, Камболов, 22, Комолов, 56, Спайич, 67, Зуев, 68, Лебедев, 87.
"Нижний Новгород" выбил Краснодар" из Кубка России
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»