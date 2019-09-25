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Александр Григорян: позорный счет помог убедиться, что запасные "Тамбова" заслуженно не играют в РПЛ

Главный тренер "Тамбова" Александр Григорян оценил результат матча 1/16 финала Кубка России с "Томью".

"Большую часть основы мы оставили в Тамбове. Конечно, я ожидал сложной игры, но такой счет — это безобразие. С учетом того, кто и какие ошибки допустил в этом матче, по горячим следам можно сказать, что есть и позитивное мнение. Например, чем наш нынешний состав превосходит в исполнительском мастерстве состав Томска? Ну можно сказать, что Томск настроился лучше в первом тайме. Мы в РПЛ не позволяли себе крупно проигрывать, разве что кроме игры с "Ахматом". А здесь мы проиграли крупно одному из лидеров ФНЛ. Для нас это пища для размышлений.

Я извиняюсь перед нашими болельщиками за такую игру. Но поймите, нам играть через два дня на третий. Пока мы доберемся до Самары, состояние будет не лучшим. Мы не на чартерах летаем. Нам добираться непросто. Если бы играли хотя бы через три дня на четвертый, здесь была бы основа.

Футболисты, которые имели мало игровой практики, получили шанс. И несмотря на такой позорный счет, я как тренер убедился в том, что там мы все делаем правильно. Приоритеты расставлены правильно. Нет несправедливого отношения ни к кому. Кто у нас сидит в запасе, сидит обоснованно. Вот, пожалуйста, сегодня у них был шанс себя проявить. Игру провалило два-три человека. Всемером против десятерых играть невозможно. Но команда игру не провалила", - цитирует Григоряна Sport24.ru.


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Теги: Григорян Тамбов
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