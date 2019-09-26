В "Локомотиве" рассказали, почему выпустили на поле резервный состав в матче Кубка России

Генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе после поражения команды в матче 1/16 финала Кубка России от "Балтики" в серии послематчевых пенальти, поделился мнением о проблемах с календарём. В Калининграде "Локомотив" выпустил фактически резервный состав.

Фото: "Чемпионат"