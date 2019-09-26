"Что касается нашего состава на этот матч, то это показывает, что календарь на следующий год надо будет хорошо обдумать. С РФС и РПЛ мы уже ведём интенсивное обсуждение, какие-то вопросы обсудим в пятницу на собрании Лиги. Календарь надо составлять внимательнее, может, искать другие даты для Кубка, или тщательнее отбирать состав участников 1/16. Это всё вопрос обсуждения, нужно систему делать. Такой состав поехал потому, что мы физически не могли поступить по-другому, это было невозможно.
Что касается отсутствия кого-то из штаба, то все работают по своим направлениям. Я понимаю, что РФС пытался принять максимально взвешенное решение в тех рамках, в которых они оказались. Решили сыграть все матчи 25. Варианты исправить проблемы клубов в рамках календаря практически отсутствовали. Я могу понять их ситуацию, но её надо дорабатывать и исправлять на следующий год, нужна совместная работа", — сказал Кикнадзе в беседе с "Чемпионатом".
В "Локомотиве" рассказали, почему выпустили на поле резервный состав в матче Кубка России
Генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе после поражения команды в матче 1/16 финала Кубка России от "Балтики" в серии послематчевых пенальти, поделился мнением о проблемах с календарём. В Калининграде "Локомотив" выпустил фактически резервный состав.
Фото: "Чемпионат"
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