"Клуб моей мечты? В детстве были такие клубы, в которые я бы хотел перейти. Но с возрастом это проходит и понимаешь, что в любом чемпионате есть очень классные и топовые команды, которые борятся за победу в Лигу чемпионов. "Реал", "Барселона", "Сити"… Какого-то одного не могу выбрать.
Могу ли всю карьеру провести в ЦСКА? Я счастлив в ЦСКА, и не против этого. Но у меня есть амбиции, которые ведут меня вперед, и мне бы хотелось попробовать свои силы когда-нибудь в другом чемпионате", - цитирует Чалова Sport24.ru.
Федор Чалов: не против провести всю карьеру в ЦСКА, но хотелось бы попробовать себя в другом чемпионате
Нападающий ЦСКА Федор Чалов рассказал, что счастлив в армейском клубе, но когда-нибудь хотел бы оказаться в другом чемпионате.
Фото: ПФК ЦСКА
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