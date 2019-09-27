Тина Канделаки: "Матч ТВ" все больше и больше будет показывать российский спорт

Генеральный продюсер "Матч ТВ" Тина Канделаки рассказала о стремлении российского общедоступного спортивного телеканала больше показывать российский спорт. Соответствующее заявление Канделаки сделала, когда ее спросили, есть ли у нее план, как бороться с "Яндексом" и "Рамблером".



Фото: Матч ТВ