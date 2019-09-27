Тина Канделаки: "Матч ТВ" все больше и больше будет показывать российский спорт

"По экономике — нет, мы не планировали участвовать в этой конкуренции. Надо посмотреть, чем все это закончится, потому что для "Яндекса" это имиджевая покупка. Вы же понимаете, стоимость прав на НХЛ никогда не отобьется на российском телевидении. Мне тоже казалось, как жене болельщика, когда я приходила на "Матч ТВ", что все запоем готовы смотреть, например, английскую Премьер-лигу. Оказалось, что не все и не запоем, а отдельно взятые матчи. А пакет огромный, и как его экономически оправдать — большой вопрос. Поэтому я, например, очень рада экспериментам коллег с "Яндекса", которые, поскольку они тоже будут отвечать на эти вопросы, четко нам ответят через год, насколько эта покупка была оправданна.
Наоборот, это хорошо даже для "Матч ТВ", потому что канал все больше и больше будет показывать российский спорт, что тоже немаловажно. Нам надо научиться смотреть свой спорт. Я всегда рассказываю удивительный случай, как я была на домашнем матче "Фиорентины". Это был какой-то двор, реально, в котором очень приличный стадион — где-то на 20?000 человек. Ладно люди пришли семьями с детьми — туда женщины компаниями приходили болеть. И это даже не матч "Милан" - "Рома", это "Фиорентина"!
Если мы так же активно начнем посещать стадионы, так же начнем смотреть внутренний спорт, внутренние чемпионаты — на них будет гораздо легче и проще зарабатывать, потому что стоимость прав просто будет другая. Хотя, еще раз скажу, для "Матч ТВ", конечно, самые жирные годы — это когда проходят большие международные события с участием наших национальных сборных. Они становятся просто локомотивом смотрения и, конечно, локомотивом заработков. Олимпиада, Евро и чемпионат мира по футболу не сравнятся ни с чем, потому что в это время вся страна смотрит телевизор. Это по-прежнему самое главное противостояние — ничего не изменилось с советских времен, мы всегда смотрим и ждем побед от наших спортсменов", — цитирует Канделаки Forbes.
Тина Канделаки: "Матч ТВ" все больше и больше будет показывать российский спорт
Генеральный продюсер "Матч ТВ" Тина Канделаки рассказала о стремлении российского общедоступного спортивного телеканала больше показывать российский спорт. Соответствующее заявление Канделаки сделала, когда ее спросили, есть ли у нее план, как бороться с "Яндексом" и "Рамблером".
Фото: Матч ТВ
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