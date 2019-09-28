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Руслан Нигматуллин: считаю, что в матче "Локомотив" — "Зенит" будет ничья

Бывший вратарь "Локомотива" Руслан Нигматуллин поделился ожиданиями от матча "Локомотив" — "Зенит" в рамках 11-го тура российской Премьер-Лиги.
Фото: "Спорт-экспресс"
Игра состоится сегодня, 28 сентября, на стадионе "РЖД Арена" в Москве. Начало — в 19:00 мск.

"Это центральный матч тура. Думаю, у соперников одинаковые задачи, достаточно серьезные. Обе команды в порядке. Матч на Кубок в расчет не беру, потому что это был кубковый матч, и играла в нем молодежь не сильнейшим составом.

Предполагаю, что будет ничья. Мне кажется, что на данный момент соперники равны, находятся в равном состоянии, в одинаковой форме, и матч не выявит победителя.

Отсутствие Антона Миранчука не было проблемой, например, в матче с "Байером", так что и сейчас не должно стать ею. У Семина есть на данный момент те футболисты, которые есть. Юрий Павлович будет управлять ими, как настоящий полководец.

Угадать счет — это очень ювелирная работа, но я все-таки считаю, что будет ничья", — сказал Нигматуллин в беседе с Sport24.


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Теги: Нигматуллин Локомотив Зенит
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