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СМИ: "Спартак" сделал предложение Гаттузо. Тренер склоняется к варианту с "Дженоа"

"Спартак" предложил контракт итальянскому специалисту Дженнаро Гаттузо, сообщает журналист Альфредо Педулла.

При этом 41-летний специалист, который сейчас находится в России, склоняется к варианту с "Дженоа", несмотря на выгодное финансовое предложение.

29 сентября "Спартак" расстался с главным тренером Олегом Кононовым.

Ранее у Гаттузо были выгодные предложения от команд из ОАЭ и Катара, однако он отказался от этой работы. Последним его клубом был "Милан".

Sport24.ru


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Теги: Гаттузо Спартак Дженоа Серия А
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