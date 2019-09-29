СМИ: "Спартак" сделал предложение Гаттузо. Тренер склоняется к варианту с "Дженоа"

"Спартак" предложил контракт итальянскому специалисту Дженнаро Гаттузо, сообщает журналист Альфредо Педулла.При этом 41-летний специалист, который сейчас находится в России, склоняется к варианту с "Дженоа", несмотря на выгодное финансовое предложение.29 сентября "Спартак" расстался с главным тренером Олегом Кононовым.Ранее у Гаттузо были выгодные предложения от команд из ОАЭ и Катара, однако он отказался от этой работы. Последним его клубом был "Милан".