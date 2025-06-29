"Батраков – лучший молодой футболист России по итогам сезона 2024/25! Бюро исполкома РФС утвердило лучших в номинациях", - сообщает пресс-служба РФС в официальном телеграм-канале.
В минувшем сезоне Алексей Батраков провел за московский "Локомотив" во всех турнирах 37 матчей и отметился 15 забитыми мячами и 10 результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 20-летнего полузащитника в 12 миллионов евро. В ноябре 2024 года полузащитник дебютировал за сборную России и провел в ее составе 5 встреч, отметившись 2 забитыми голами.
Исполком РФС признал Батракова лучшим молодым футболистом России
Полузащитник "Локомотива" Алексей Батраков заработал индивидуальную награду.
Фото: ФК "Локомотив"