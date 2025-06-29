"По своим качествам, по прошедшему сезону "Зенит" должен покинуть Соболев. Вряд ли, конечно, за него кто-то даст хотя бы половину от того, сколько петербуржцы заплатили "Спартаку". Поэтому, скорее всего, аренда, так еще и условия зарплаты, которую вряд ли кто-то потянет", - цитирует Червиченко "Евро-Футбол".
Александр Соболев перешел в петербургский "Зенит" из московского "Спартака" летом 2024 года за 10 миллионов евро и заключил контракт до июня 2027 года. В прошлом сезоне нападающий провел за сине-бело-голубых во всех турнирах 31 матч и отметился 7 забитыми мячами и 3 результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 28-летнего форварда в 6 миллионов евро.
Червиченко: Соболев должен покинуть "Зенит"
Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко считает, что Александр Соболев должен покинуть "Зенит".
Фото: ФК "Зенит"