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Семин: у "Динамо" есть все шансы на чемпионство

Российский тренер Юрий Семин высказался о шансах "Динамо" на чемпионство в РПЛ.
Фото: ФК "Локомотив"
"Динамо" — претендент на титул? Вполне. У них опытный тренер, сильные игроки: как российские, так и легионеры. Поэтому у "Динамо" есть все шансы на чемпионство", - цитирует Семина "РБ Спорт".

По итогам сезона-2024/2025 московское "Динамо" заняло пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиге, набрав в 30 турах 56 баллов. Новым главным тренером бело-голубых стал Валерий Карпин, который продолжит занимать аналогичную должность в национальной команде России. Напомним, что в феврале специалист покинул пост главного тренера "Ростова".

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