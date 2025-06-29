"Динамо" — претендент на титул? Вполне. У них опытный тренер, сильные игроки: как российские, так и легионеры. Поэтому у "Динамо" есть все шансы на чемпионство", - цитирует Семина "РБ Спорт".
По итогам сезона-2024/2025 московское "Динамо" заняло пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиге, набрав в 30 турах 56 баллов. Новым главным тренером бело-голубых стал Валерий Карпин, который продолжит занимать аналогичную должность в национальной команде России. Напомним, что в феврале специалист покинул пост главного тренера "Ростова".
Семин: у "Динамо" есть все шансы на чемпионство
Российский тренер Юрий Семин высказался о шансах "Динамо" на чемпионство в РПЛ.
Фото: ФК "Локомотив"