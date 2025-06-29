Матчи Скрыть

Клубный чемпионат мира

Новости
ПСЖ
19:00
Интер МайамиНе начат
Фламенго
23:00
БаварияНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Спартак
3 - 1 3 1
ТорпедоЗавершен
Локомотив
16:00
Арсенал ТулаНе начат
Зенит
19:00
Црвена ЗвездаНе начат

Бителло: уверен, что продолжу выступать за "Динамо"

Полузащитник "Динамо" Бителло высказался о своем будущем.
Фото: ФК "Динамо"
"У меня контракт с "Динамо" и я счастлив здесь. То, что было зимой, уже случилось... Такое бывает в футболе, когда у тебя есть предложение во время трансферного окна. Но сейчас я уверен, что продолжу выступать за "Динамо" и дальше", - цитирует Бителло "СЭ".

Напомним, что Бителло во время зимней паузы опоздал на сборы московского "Динамо" - игроком интересовался бразильский "Ботафого" и полузащитник требовал отпустить его, однако переход не состоялся.

В сезоне-2024/2025 бразилец провел за бело-голубых во всех турнирах 35 матчей и отметился 3 забитыми мячами и 14 голевыми передачами. Контракт футболиста с клубом рассчитан до лета 2028 года, интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего бразильца в 12 миллионов евро. Футболист был признан лучшим игроком команды по результатам голосования болельщиков.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится