"У меня контракт с "Динамо" и я счастлив здесь. То, что было зимой, уже случилось... Такое бывает в футболе, когда у тебя есть предложение во время трансферного окна. Но сейчас я уверен, что продолжу выступать за "Динамо" и дальше", - цитирует Бителло "СЭ".
Напомним, что Бителло во время зимней паузы опоздал на сборы московского "Динамо" - игроком интересовался бразильский "Ботафого" и полузащитник требовал отпустить его, однако переход не состоялся.
В сезоне-2024/2025 бразилец провел за бело-голубых во всех турнирах 35 матчей и отметился 3 забитыми мячами и 14 голевыми передачами. Контракт футболиста с клубом рассчитан до лета 2028 года, интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего бразильца в 12 миллионов евро. Футболист был признан лучшим игроком команды по результатам голосования болельщиков.
Бителло: уверен, что продолжу выступать за "Динамо"
Полузащитник "Динамо" Бителло высказался о своем будущем.
Фото: ФК "Динамо"